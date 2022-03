Dólar hoy: el riesgo país volvió a superar la barrera de los 1800 puntos

Con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya aprobado, ahora el mercado tiene el foco puesto en la posibilidad que tiene la Argentina de cumplir las metas pactadas, en un escenario de inflación acelerada y asperezas políticas. En ese escenario, hoy el riesgo país supera la barrera de los 1800 puntos básicos y los títulos soberanos tienden a la baja.

“El acuerdo ‘light’ con el FMI dejó cierto sabor a poco en el mercado, a lo que se le suma la incertidumbre política del cumplimiento de metas. Esto se ve reflejado en los precios de mercado de los bonos soberanos en dólares, que también de la mano de factores externos adversos para emergentes cotizan en precios de sobreventa. El acuerdo ya aprobado no implica un cambio ambicioso en la política económica en el corto plazo y mucho menos reformas estructurales”, sostuvo Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

Hoy el riesgo país avanza 16 unidades (+0,9%) y llega a los 1810 puntos básicos . La suba es consecuencia directa de la caída que registran los bonos del último canje de deuda, ya que en el exterior se hunden hasta 2% (Global 2035) y un 1,6% a nivel local (Global 2046).

El S&P Merval opera en las 90.494 unidades, un 0,4% arriba frente a la jornada previa. El panel de la bolsa porteña es liderado por las acciones de YPF (+2,7%), Cablevisión Holding (+2%), Telecom Argentina (+2%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,9%).

Dólar hoy

Hoy el dólar blue se mantiene estable en los $201, mismo valor que en el cierre previo. Si se lo contrasta con el dólar oficial mayorista, que se comercializa a $110,19, la brecha entre ambos se ubica en torno a un 82%.

El blue se mantiene estable en los $201 Shutterstock

Por otra parte, los dólares financieros vuelven a traspasar la barrera de los $200, cotización que no registraban desde hace un mes. El dólar MEP con bonos AL30 aparece en pantallas a $200,55 (+0,5%), mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) AL30 alcanza los $200,65.

“Los dólares financieros continúan gradualmente reacomodándose al alza, dejando así atrás el ¨piso¨ reciente más allá de que las apuestas al ‘carry-trade’ siguen vigentes, a partir del fuerte abaratamiento y la presión de la nominalidad que impone la elevada inflación, lo cual despierta una mayor demanda”, indicó Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

El dólar oficial minorista se ofrece en los principales bancos del país a un precio promedio de $115,58, según la información que publica diariamente el Banco Central (BCRA). El dólar ahorro, que tiene un recargo del 30% por el impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias, toca los $190,70.