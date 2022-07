Dólar hoy: fuerte reacción negativa de los mercados, que mañana enfrentarán un difícil test

La fuerte incertidumbre que se vivió el pasado fin de semana, con la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía y su reemplazo por Silvina Batakis, se vio reflejada hoy en el mercado cambiario: los dólares libres se dispararon más de $20, hasta marcar nuevos récords nominales históricos, y cayeron los bonos y la bolsa porteña.

De todos modos, la prueba de fuego será mañana, ya que este lunes el mercado operó “a medias” por el feriado por el Día de la Independencia en Estados Unidos. Durante el martes, esa incertidumbre podría verse amplificada con un impacto en los bonos, en las acciones argentinas en Wall Street y en el riesgo país.

“Las reacciones de mañana dependerán de qué clase de certidumbre brinde el Gobierno. Tras la renuncia de Guzmán (uno de los ministros que más duró en su cargo), el fallido anuncio de la nueva ministra (por Twitter, mal escrito y vacío de contenidos) no ayudó. El problema de fondo no son los nombres, sino las formas y las políticas. La política económica se basa en guiar expectativas. Si en lugar de eso sumas más incertidumbre a la que ya hay, la reacción es lo que se vio hoy”, dijo Juan Pablo Albornoz, de Ecolatina.

En ese escenario, el dólar blue registró una fuerte volatilidad. En el cierre de la jornada los arbolitos vendieron el billete informal a $260, $21 más arriba que el viernes pasado (+8,8%), alcanzando la cotización más alta que se tenga registro. Sin embargo, durante las primeras horas del día llegó a tocar los $280.

Lo mismo sucedió con los dólares financieros. El dólar MEP, instrumento que permite sortear los controles cambiarios de manera legal mediante la compra venta de bonos, se mostró en pantallas a $270,52. Fue una escalada diaria de $22 (+9,1%).

Aún mayor fue la sorpresa para el dólar contado con liquidación (CCL). Esta herramienta surge de comprar los activos financieros locales y liquidarlos en el exterior, para poder sacar el dinero fuera de la Argentina. A pesar de que el mercado americano no estuvo activo, el tipo de cambio se disparó hasta los $281,18. Se trató de un ascenso de $29 (+11,5%).

Casa de cambio y movimiento en la City porteña, Buenos Aires 4/7/2022 PATRICIO PIDAL/AFV

Según explicaron los economistas, el mercado tiene tres plazos de liquidación: contado inmediato, T+1 y T+2. Sin feriados internacionales, se compran los bonos en pesos y, dos días después, se liquida contra los bonos en dólares. En cambio, hoy se operó en T+1: los inversores compraron bonos, mañana los tendrán en mano y les empezará a correr el parking de dos días para venderlos.

“Tuvimos 24 horas sin un ministro de economía, una catarata de rumores, un equipo que se desarmó sin tener un reemplazo. En el medio, se especuló con un cambio de gabinete completo. Si a esto le sumas que la Argentina viene naufragando sin un plan claro en términos macroeconómicos, es lógico que el blue valga lo que valga. Si no tenés un plan, y encima tu ministro se va sin un reemplazo, no hay forma de sembrar tranquilidad”, coincidió otro economista, que prefirió mantener el anonimato.

Para Pedro Siaba Serrate, head of research & strategy de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), mañana “va a ser un día importante” porque el mercado se acomodará a las condiciones normales. “La reacción de los financieros estuvo bastante justificada por la renuncia de Guzmán, que fue una salida desprolija. No hubo respuesta rápida, da la sensación de que no fue premeditado, y eso le preocupa al mercado. Guzmán, con todos los errores que cometió, era una de las figuras más razonables del Gobierno y daba la sensación de garantía”, sostuvo.

Ahora, Batakis deberá dar dos grandes señales para tranquilizar al mercado. Por un lado, cómo continuará el acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por el otro, cómo se mantendrá la deuda en pesos para financiar el programa del Gobierno y si el Banco Central seguirá teniendo un rol activo en el mercado en pesos. “Todavía hay una brecha entre el CCL y la base monetaria ampliada (M3), por lo que creemos que estos días el CCL todavía tiene un trecho por delante”, completó.

“¿Qué pasará mañana? Todo dependerá de la comunicación que haga el Gobierno. El mercado tenía una expectativa y hoy la puso en precios. Ante la incertidumbre de qué va a pasar, junto a la falta de declaraciones oficiales, los dólares libres y financieros pegaron un fuerte salto. Puede ser que sea un overshooting, dependerá de lo que salgan a decir. De hecho, esa sobrerreacción se observó en el mercado de futuros, que muestran la expectativa que hay en términos de devaluación: al mediodía la posición septiembre estaba en un 5-6% y al cierre bajó a 2,5-3%”, consideró Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Por otro lado, los bonos del último canje de deuda operaron con fuertes rojos. En el exterior, el mayor descenso fue para el Global 2035 (-8,1%), seguido por el Global 2030 (-7,6%) y el Global 2046 (-7,1%). Por el momento, el riesgo país se mantuvo estático en los 2374 puntos básicos.

La reacción también se reflejó en el S&P Merval, ya que operó en las 89.128 unidades, una caída del 1% frente al viernes pasado. Al medirlo en dólares CCL, la bolsa porteña se ubicó en los US$3167 A modo de comparación: en noviembre de 2017 llegó a ubicarse por encima de los US$1700.

Las acciones que más se retrocedieron fueron Transportadora de Gas del Norte (-4,9%), el Banco Macro (-4,2%), Transener (-4,1%), el Banco Francés (-3,5%) y Loma Negra (-3,5%). En sentido contrario, avanzaron Bolsas y Mercados Argentinos (+5%), Sociedad Comercial del Plata (+2,2%) y Aluar (+2,1%).

“La presión vendedora la exhibieron principalmente los papeles bancarios y energéticas, que reaccionan como primeras víctimas ante la mayor liquidez que ofrecen para reducir riesgos en las carteras”, sostuvo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.