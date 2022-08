Dólar hoy: los dólares libres volvieron a subir y los bonos operaron en baja

Hoy el mercado operó con cautela, en una jornada marcada por la expectativa sobre cuáles serán los lineamientos de la política económica que llevará a cabo el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa. En un compás de espera, ya que al cierre de los mercados todavía no había medidas oficializadas, los tipos de cambios libres tendieron al alza, pero el riesgo país perforó la barrera de los 2300 puntos.

En la tercera rueda de la semana, los arbolitos de la calle Florida vendieron dólar blue a $298. Se trató de una escalada de $7 en el día, cifra que se sumó a los otros $9 que avanzó ayer. No obstante, cabe recordar que en las cuatro ruedas anteriores el billete que se comercializa en la informalidad llegó a descender $44, producto del “efecto Massa” y el aumento de tasas de interés por parte del Tesoro y el Banco Central.

Para Santiago Abdala, director de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), la baja de los últimos días en los tipos de cambios libres también se explicó por la nueva regulación del Central sobre los cedears. En cuanto a la llegada de Massa a Economía, remarcó que la noticia impactó sobre la brecha cambiaria por las expectativas “más constructivas” hacia la economía y porque se acercaría una mayor devaluación. “¿Si será sostenible esto en el tiempo? Dependerá de si hay -o no- medidas pro economía. Y aquí, será clave lo que Sergio Massa y equipo empiecen a transmitir a partir de hoy”, agregó.

Los dólares financieros también se encaminaron al alza. El dólar MEP, herramienta que les permite a los argentinos dolarizarse mediante la compra-venta de bonos, apareció en pantallas a $282,19. Fueron $2 más que ayer (+0,6%), pero al analizar el recorrido completo que realizó en la última semana, acumula una baja de $41.

El dólar contado con liquidación (CCL), instrumento que utilizan las empresas para girar la divisa a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, se ofreció a $287,55, un ascenso de $2 frente al cierre previo (+0,9%). En comparación, el miércoles pasado cerró a $339,40, casi $52 menos que hoy.

Con esta nueva escalada, la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el dólar oficial mayorista ($132,42) se posicionó por encima del 125%. “Con muchas novedades políticas y volatilidad en los mercados, la incertidumbre no cede en el plano local. Los rumores de un cambio de esquema devaluatorio se mantienen, mientras el crawling peg acelera levemente su ritmo devaluatorio con el pasar de las semanas”, observó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

En cuanto a los bonos del último canje de deuda, este miércoles se tiñeron de rojo, por segunda rueda consecutiva. En el exterior, las mayores caídas fueron para el Global 2035 (-3,2%), el Bonar 2030 (-2,1%) y el Bonar 2038 (-1,7%). El riesgo país, a pesar de que durante gran parte de la jornada operó en alza, al final del día cedió 14 unidades y se ubicó en los 2394 puntos básicos (-0,7%).

El S&P Merval escaló un 1,4%, hasta las 120.389 unidades. En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operaron en terreno positivo: se destacaron los papeles de Mercado Libre (+21,6%), Edenor (+5,9%), Globant (+5,4%) y Cresud (+4,8%).