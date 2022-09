Dólar hoy: pese a las restricciones, los financieros retomaron el alza

Para frenar el avance de los dólares financieros, que acumularon una suba de $20 a lo largo de la semana pasada, este lunes el Banco Central (BCRA) prohibió que las empresas que liquiden dólar soja puedan operar MEP y contado con liquidación (CCL). Pero las limitaciones no solo impulsaron al dólar blue, sino que los tipos de cambios paralelos hoy retoman el alza y marcan el valor más alto desde finales de julio.

Esta rueda cambiaria, en las calles de la city porteña, el billete estadounidense se comercializa en la informalidad a $287. Se trata del mismo valor que mostró ayer en el cierre, tras haber avanzado $8 en la jornada previa y otros $2 durante el lunes.

Por otra parte, luego de la pausa de ayer, este miércoles los financieros retoman la tendencia al alza. El dólar MEP o “Bolsa” aparece en pantallas a $298,29, $4 más que el cierre previo (+1,3%). En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) se ofrece a $306,91, un incremento diario de $4 (+1,3%).

“Los tipos de cambio financieros reflejan la presión de la expansión monetaria generada por la la compra de reservas, a lo que se le suma los intereses de los pasivos remunerados tras las recientes subas de tasas. Hoy la brecha ronda el 110%, aún con el crawling (devaluación diaria) acelerando. En tanto, la presión inflacionaria no cede, lo que genera cierta dificultad al Gobierno para lograr tasas de intereses reales positivas (aún tras las fuertes recientes) y lograr recuperar la demanda de dinero de forma sostenida. Sin dudas, en este nivel de nominalidades, el volantazo para anclar expectativas se necesita desde el lado fiscal”, analizó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

El Banco Central aceleró en las últimas semanas el movimiento en el tipo de cambio mayorista Patricio Pidal/AFV

El tipo de cambio oficial mayorista se comercializa a $144,90, es decir, 36 centavos más arriba que ayer (+0,2%). La brecha cambiaria, al contrastar la diferencia de cotización con el dólar blue, es de un 98%; en cambio, frente al CCL, se expande a un 111%.

Día clave por la Fed

En los mercados internacionales, hoy la expectativa estuvo puesta en la nueva decisión que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). En un intento por contener la inflación americana, volvió a mover las tasas de interés en 75pbs, ubicándose en un rango de 3-3,25%. Son malas noticias para los mercados emergentes -como la Argentina-, ya que los inversores se refugian hacia activos más seguros, como dólares y bonos del Tesoro.

“En la reunión de noviembre la Fed debería reducir la magnitud de las subas de tasas y eso podría ser interpretado como una desaceleración en el sendero hawkish [línea dura] que viene mostrando, algo que consideramos sólo hará la autoridad monetaria ante evidencia convincente sobre la desaceleración inflacionaria”, consideraron desde el Grupo SBS.

En ese escenario, hoy las acciones argentinas se tiñen de rojo. El S&P Merval opera en las 145.914 unidades, un 1,4% menos que ayer. En el panel de la bolsa porteña, las mayores caídas son para YPF (-4,7%), Central Puerto (-3,4%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,8%).

Lo mismo sucede con las acciones locales que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de YPF retroceden 5,6%, seguidos por los de Central Puerto (-4,7%), Transportadora de Gas del Sur (-3,6%) y Grupo Financiero Galicia (-2,8%).

El riesgo país sube 13 unidades, hasta los 2401 puntos básicos (+0,5%). Esto se explica por la caída que presentan los bonos del último canje de deuda que cotizan en el exterior, ya que esta jornada se hunden hasta un 1,2% (Bonar 2029 y 2041).