Dólar hoy: tras una semana de calma, el blue avanza dos pesos

Desde que empezó abril, el dólar blue entró en un nuevo “veranito cambiario” y se posicionó por debajo de la barrera de los $200. Sin embargo, tras una semana estático en los $195, hoy el tipo de cambio paralelo retoma la tendencia alcista que lo caracteriza.

Este lunes el dólar informal se ofrece en las cuevas y arbolitos de la city porteña a $197, dos pesos arriba que en la jornada previa. Aún así, se trata de uno de los valores más bajos desde que empezó el año, y está todavía a $25,50 de distancia de su máximo nominal histórico (los $222,50, el 27 de enero).

Lo mismo sucede con los dólares financieros. El dólar MEP mediante la compra-venta de bonos AL30 se ofrece a $190,52, un peso arriba frente al lunes (+0,5%). El dólar contado con liquidación (CCL) aparece en pantallas a $190,41, casi dos pesos más que un día atrás (+0,9%).

El dólar oficial mayorista se ofrece a $113,79, por lo que la brecha con el dólar blue se ubica en torno a un 73%. Para los economistas, abril “sorprendió al mercado” por el rápido incremento del crawling peg. Con una inflación acelerada, en las primeras ruedas de este mes el tipo de cambio oficial mostró una devaluación del 4% mensual. En comparación, en marzo fue del 3,3%.

Los dólares financieros trepan Shutterstock

“Por un lado, eso implica algo de menor atraso del tipo de cambio real, asumiendo el crecimiento del IPC de marzo de 6,7% -representa una tasa efectiva anual del 118%-, en conjunto a una inflación afuera en torno al 1,2%. Si bien el Real brasilero ayudó en el arranque del año, el tipo de cambio real no tiene espacio para incrementar el atraso si queremos lograr un superávit comercial adecuado, así como tampoco los precios de las tarifas”, explicó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

Riesgo país, bonos y acciones

Hoy el riesgo país desciende cuatro unidades y se posiciona en los 1687 puntos básicos (-0,2%). Se trata del valor más bajo desde el 16 de diciembre pasado, cuando el índice elaborado por el JP Morgan alcanzó los 1683.

No obstante, hoy los bonos del último canje de deuda operan en terreno negativo. En el exterior presentan caídas de hasta un 2,4% (Bonar 2035), mientras que a nivel local se hunden hasta un 0,4% (Bonar 2030 y Global 2035).

“Localmente, esta semana el foco del mercado lo ubicamos con respecto a la primera revisión del FMI en las próximas semanas. Si bien no se espera que el cumplir las metas impacte demasiado en el mercado, sí podría ser una gran complicación, con impacto negativo en el equity local, el no cumplir con alguno de los puntos clave del acuerdo”, remarcaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El S&P Merval se ubica en las 91.137 unidades (-0,1%). El panel de la bolsa local es liderado por Pampa Energía (+1,8%), Loma Negra (+1,4%) y Telecom Argentina (+1,1%). En sentido contrario, las acciones de Transportadora de Gas del Sur descienden 1,3%; YPF y Transportadora de Gas del Norte, un 1,1%;