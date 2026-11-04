Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 4 de noviembre, minuto a minuto

El mercado financiero argentino arrancó noviembre en rojo. El riesgo país superó hacia el final del lunes los 800 puntos básicos y las acciones argentinas cayeron hasta 12% en Wall Street. En cuanto al dólar, el dólar subió y alcanzó el valor nominal más alto del que se tenga registro.

En el inicio de la semana, el riesgo país arrancó la rueda a la baja, pero para el final de la rueda dio vuelta la tendencia y cerró en 805 puntos básicos. Se trató de una suba de 18 unidades frente al cierre anterior (+2,29%) y marcó el valor más alto desde las elecciones legislativas del año pasado, cuando en plena incertidumbre electoral el índice elaborado por el JP Morgan llegó a mostrar en pantallas hasta cuatro dígitos.