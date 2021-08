Dólar: qué tan probable es una devaluación post-electoral y qué dice la experiencia

La experiencia alerta. La cercanía de las elecciones legislativas acrecienta los temores con respecto a una posible devaluación del peso en el mercado. Durante los últimos meses el Gobierno aseguró que este año eso no ocurrirá. Desde el ministro de Economía Martín Guzmán, hasta la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, negaron que vaya a haber una devaluación “ni antes ni después de las elecciones”.

A casi dos semanas de las elecciones primarias, los economistas ya han “observado un incremento importante de la demanda de cobertura cambiaria por parte de los inversores”. Principalmente, a través de bonos dollar-linked con vencimiento en 2022 y con la compra de futuros del dólar en el mercado del Rofex. En otros términos: hay pesos que van al dólar con más insistencia que antes.

“Esto como respuesta a un escenario de tensión cambiaria que es ‘natural’ o esperable en un escenario pre-electoral. En este sentido, las elecciones legislativas imponen un riesgo político de relevancia, algo que ha sido capturado en los distintos mercados financieros, principalmente el del dólar. El recalentamiento de la divisa ha motivado al Gobierno a imponer nuevas restricciones en el acceso al dólar por vía financiera”, destacó un informe de la consultora Criteria.

Para Facimex Valores Research, la estrategia del Gobierno de usar el tipo de cambio como un “ancla nominal” derivó en una “importante apreciación real”. Como comparación, la inflación en lo que va del año ya acumula un 29,1% hasta julio, mientras que el tipo de cambio mayorista ascendió un 15,9% desde enero hasta hoy.

“La menor tasa de devaluación y la escalada del tipo de cambio implícito en los activos financieros se combinaron para dar lugar a un aumento de la brecha cambiaria, derivando en un aumento de las expectativas de devaluación y la demanda por cobertura cambiaria”, agregó Adrián Yarde Buller, chief economist & strategist de Facimex.

Sin embargo, hay factores que influyen tanto a favor como en contra. Según el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores, el dólar oficial no está llegando a las elecciones “tan atrasado” y a nivel mundial favorece que los commodities tienen precios altos. De la mano contraria, al Banco Central (BCRA) le quedan “pocas reservas” y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generan “mucho ruido”.

“Esas son las tensiones que hay en este momento. Además, hay que destacar que el cepo es una gran herramienta que tiene el Gobierno a favor, porque hace más difícil que se pueda dar una devaluación del dólar oficial. Ahora sí, lo difícil es qué va a pasar con los paralelos”, advirtió.

A cuánto quedaría el dólar si se repitieran las devaluaciones anteriores

Según los analistas, la política de apreciación del tipo de cambio real fue una constante durante los meses previos a las elecciones de 2013, 2015, 2017 y 2019. “Por motivos diversos, los gobiernos han producido en la práctica una apreciación cambiaria real desde entre 6 y 10 meses antes de la elección”, agregó Criteria.

Pero luego de un proceso de apreciación, la historia dice que le sigue otro opuesto de corrección cambiaria o depreciación del tipo de cambio real, que comienza dentro de los dos meses siguientes a las elecciones. El tipo de cambio nominal llegó a registrar grandes depreciaciones en cortos períodos de tiempo, de entre el 30% y hasta de un 50%.

Cómo fue la tasa de devaluación y de inflación, antes y después de las últimas elecciones, según datos de Facimex.

“El equipo económico apostará por sostener el ancla cambiaria buscando enfriar los números de inflación, mientras el financiamiento monetario aumentará por la propia estacionalidad del déficit fiscal. No obstante, luego de la elección la política cambiaria deberá ser recalibrada para evitar una apreciación excesiva y reducir la brecha cambiaria. Las cinco elecciones de la última década fueron seguidas de un aumento de la tasa de devaluación y 2021-22 no sería diferente ”, sostuvieron desde Facimex.

Para Criteria, al analizar los precios actuales del dólar futuro en Rofex para después de las elecciones, el mercado espera que el peso sufra una depreciación parecida a las legislativas de 2013. A precios de hoy, eso significaría que el dólar oficial minorista avanzaría de los $102 actuales hasta llegar a los $145,01. Es un 42%.

“Hoy tenemos un contexto parecido a las elecciones de medio término de 2013. Como al Gobierno no le fue muy bien, inmediatamente después, en enero de 2014, movieron muy rápido el tipo de cambio. No es que devaluaron, pero el dólar pasó de $6 a $8. Creo que es una situación parecida porque el Gobierno va a tener que hacer correcciones después de las elecciones, aunque sería un movimiento rápido más que un salto. No me imagino lo que sucedió en 2019, cuando pasó de $40 a $60, porque ahí tenías todo libre y hoy en día no”, coincidió Tiscornia.

Siguiendo con las proyecciones de Criteria, si el escenario fuese similar a la devaluación de las legislativas de 2017, el tipo de cambio nominal alcanzaría los $212,69. Si se contrasta con las presidenciales 2017, su valor sería de $168. En cambio, si se recreara la situación de las presidenciales 2015, la cotización llegaría a los $159,98.

“El motivo que llevó a cada devaluación fue distinto en cada año. Por ejemplo, en 2019 el desencadenante clave fue que podía ganar el kirchnerismo. En el año 2017, que terminó en la devaluación de 2018, fue el cambio de contexto internacional que generó una corrida contra el peso, en un momento donde se veía el dólar atrasado. Si nos vamos más atrás, en 2015 fue la liberación del cepo”, recordó el director de C&T Asesores.

A cuánto llegaría el dólar tras una devaluación post-electoral, según proyecciones de Criteria.

Los analistas de Facimex también esperan que la corrección de los desequilibrios actuales sea de una manera gradual. En parte, porque los desequilibrios no fuerzan a una “devaluación de salto” y el Banco Central (BCRA) seguirá teniendo “margen de maniobra” para intervenir en futuros.

Otro tanto, porque los controles de capital evitan los movimientos bruscos y eso podría amortiguar parte del ajuste vía cantidades, conteniendo pagos de importantes. Finalmente, el valor de la cosecha 2021-22 “probablemente se mantendrá en torno de máximos multi-anuales” a pesar de los menores precios externos. “Además, el equipo económico parece concebir a una ‘devaluación de salto’ como una opción de última instancia”, completó.

“No creo que post-elecciones haya un gran salto, que es lo que más entiendo por devaluación. ¿Está garantizado que eso no pase? No, para nada. Lo político va a jugar mucho. Todo dependerá del resultado de las elecciones y cómo reaccione el Gobierno ante ello. En todo caso, las repercusiones las veremos sobre los paralelos, que se pueden llegar a ir muy lejos”, cerró Tiscornia.