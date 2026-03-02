Dólar tarjeta hoy: a cuánto cotiza el dólar turista el 2 de marzo

El dólar tarjeta cotiza a $1846 este lunes 2 de marzo. Este precio surge de computarle un adelanto de percepciones impositivas al dólar oficial, que hoy cotiza a $1370 para la compra (y $1420 para la venta).

El dólar turista, como también se lo conoce, le agrega a la cotización de la moneda estadounidense un 30 por ciento a cuenta del pago del impuesto a las Ganancias.

Así, la operación por cada divisa estadounidense este 2 de marzo tiene un precio de $1846. En relación la última cotización, el dólar tarjeta muestra una baja del 0,35%, ya que la moneda se negoció a $1852,50.

Qué es el dólar turista o tarjeta

El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se emplea para el pago de consumos con tarjeta de débito y crédito en el exterior así como para la compra, también en dólares, de pasajes y paquetes turísticos hacia destinos fuera de la Argentina, salvo que el comprador salde la compra con dólares atesorados con anterioridad.

Cotización del dólar para ahorro

Tras el levantamiento del cepo cambiario, las personas físicas que deseen adquirir dólares pueden hacerlo sin la limitación de US$200, que regía anteriormente. Esta operación de adquisición de divisa extranjera para atesoramiento se puede realizar a través de home banking a través de home banking este 2 de marzo.

De todos modos, se mantiene una restricción para la compra de dólar billete. En el caso de que la persona quiera adquirir dólar físico en ventanilla, existe un tope de US$100 por mes. Esta medida tiene el objetivo de preservar la economía formal.

Cotización del dólar Blue

La moneda estadounidense cotiza este 2 de marzo a $1405 para la compra y $1425 para la venta. Un 0,35 por ciento arriba del dólar oficial.

Cotización del dólar CCL o contado con Liqui

El dólar CCL, o contado con liquidación, se intercambia hoy a $1472,84, este valor muestra que la cotización está estable en relación a la última jornada.

Cotización del dólar MEP o "Bolsa", hoy 2 de marzo

El dólar MEP, también conocido como "Bolsa", se negocia hoy a $1438,69, lo que reflejaría cierta estabilidad en la cotización con una oscilación inferior al 1 por ciento en relación al última día hábil, El valor del dólar "bolsa" se define en base a la cotización del bono AL30, el activo más popular para conseguir este tipo de cambio, al que se accede a través de la compraventa de activos financieros que cotizan en pesos y en dólares.