Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 15 de enero
La moneda europea se ofrece este jueves 15 de enero a un precio de $1640 para la compra y $1740 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 15 de enero, a $1640 para la compra y $1740 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del jueves 15 de enero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1430 para la compra y $1480 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1495 para la compra y $1515 para la venta, que lo posiciona 4,55 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026 con el nuevo aumento
- 2
El balance de la primera quincena: las tres tendencias que marcan un verano atípico en Pinamar y Cariló
- 3
El comentario de Chris Noth contra Sarah Jessica Parker, tras el homenaje que recibió la actriz en los Globos de Oro
- 4
Franco Mastantuono fue titular y anotó un gol en Real Madrid, que cayó con Albacete por la Copa Del Rey