Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 16 de octubre
La moneda europea se ofrece este jueves 16 de octubre a un precio de $1550 para la compra y $1650 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 16 de octubre, a $1550 para la compra y $1650 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1590 para la compra y $1690 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 48,26 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del jueves 16 de octubre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1355 para la compra y $1405 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1430 para la compra y $1450 para la venta, que lo posiciona 5,54 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
