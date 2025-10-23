Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 23 de octubre

El euro opera hoy, 23 de octubre, a $1675 para la compra y $1775 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 6,01 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1580 para la compra y $1680 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 60,22 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del jueves 23 de octubre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1465 para la compra y $1515 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1530 para la compra y $1550 para la venta, que lo posiciona 4,44 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.