Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 25 de septiembre
La moneda europea se ofrece este jueves 25 de septiembre a un precio de $1510 para la compra y $1610 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 25 de septiembre, a $1510 para la compra y $1610 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1690 para la compra y $1790 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 44,43 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del jueves 25 de septiembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1312,41 para la compra y $1367,95 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1385 para la compra y $1405 para la venta, que lo posiciona 5,53 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
