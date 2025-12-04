Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 4 de diciembre
La moneda europea se ofrece este jueves 4 de diciembre a un precio de $1640 para la compra y $1740 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 4 de diciembre, a $1640 para la compra y $1740 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 56,87 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del jueves 4 de diciembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1423,91 para la compra y $1475,49 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1420 para la compra y $1440 para la venta, que lo posiciona -0,27 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella
- 4
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos