Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 8 de enero

La moneda europea se ofrece este jueves 8 de enero a un precio de $1650 para la compra y $1750 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 8 de enero, a $1650 para la compra y $1750 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del jueves 8 de enero

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1435 para la compra y $1485 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1495 para la compra y $1515 para la venta, que lo posiciona 4,18 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

