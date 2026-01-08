Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 8 de enero
La moneda europea se ofrece este jueves 8 de enero a un precio de $1650 para la compra y $1750 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 8 de enero, a $1650 para la compra y $1750 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del jueves 8 de enero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1435 para la compra y $1485 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1495 para la compra y $1515 para la venta, que lo posiciona 4,18 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Qué es Groenlandia: ¿es un país?, ¿a qué continente pertenece? y otras preguntas
- 2
El batido que actúa como probiótico natural y mantiene a raya el colesterol
- 3
Entró a una comisaría, se prendió fuego y dejó un mensaje estremecedor: “Por mi hijo”
- 4
Brendan Fraser: entre la posible vuelta de su gran personaje y el nuevo film en el que encarna a un actor “en alquiler”