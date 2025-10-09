Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 9 de octubre
La moneda europea se ofrece este jueves 9 de octubre a un precio de $1610 para la compra y $1710 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 9 de octubre, a $1610 para la compra y $1710 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 54,00 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del jueves 9 de octubre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1410,60 para la compra y $1462,70 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1455 para la compra y $1475 para la venta, que lo posiciona 3,15 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
