Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 1 de diciembre
La moneda europea se ofrece este lunes 1 de diciembre a un precio de $1630 para la compra y $1730 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 1 de diciembre, a $1630 para la compra y $1730 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 2,84 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1585 para la compra y $1685 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 55,91 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del lunes 1 de diciembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1436,14 para la compra y $1487,59 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1415 para la compra y $1435 para la venta, que lo posiciona -1,47 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
