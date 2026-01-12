Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 12 de enero
La moneda europea se ofrece este lunes 12 de enero a un precio de $1655 para la compra y $1755 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 12 de enero, a $1655 para la compra y $1755 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.
Cotización del DÓLAR del lunes 12 de enero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1440 para la compra y $1490 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1485 para la compra y $1505 para la venta, que lo posiciona 3,12 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania están a -20 grados y hay miles de personas sin luz ni agua”
- 2
La inflación más baja en ocho años: el logro que celebrará Milei y el porqué de las dudas del mercado
- 3
La última foto familiar de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmar su separación
- 4
La palabra de Juliana Awada tras la separación de Mauricio Macri