Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 13 de octubre
La moneda europea se ofrece este lunes 13 de octubre a un precio de $1590 para la compra y $1690 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 13 de octubre, a $1590 para la compra y $1690 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1620 para la compra y $1720 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 52,09 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del lunes 13 de octubre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1400 para la compra y $1450 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1455 para la compra y $1475 para la venta, que lo posiciona 3,93 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
Otras noticias de Banco Nación
- 1
A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador
- 2
La Voz Argentina: por qué hoy no se sabrá quién es el ganador
- 3
Fuerte cruce entre Esteban Bullrich y Nicolás Márquez por el Premio Nobel a Corina Machado
- 4
Luis Caputo descartó por ahora una dolarización, tras el acuerdo con Estados Unidos