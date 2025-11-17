Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 17 de noviembre
La moneda europea se ofrece este lunes 17 de noviembre a un precio de $1585 para la compra y $1685 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 17 de noviembre, a $1585 para la compra y $1685 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 51,61 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del lunes 17 de noviembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1380,78 para la compra y $1432,06 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1410 para la compra y $1430 para la venta, que lo posiciona 2,12 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
