Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 2 de febrero
La moneda europea se ofrece este lunes 2 de febrero a un precio de $1665 para la compra y $1765 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 2 de febrero, a $1665 para la compra y $1765 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.
Cotización del DÓLAR del lunes 2 de febrero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1415 para la compra y $1465 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1450 para la compra y $1470 para la venta, que lo posiciona 2,47 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
