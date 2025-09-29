LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 29 de septiembre

La moneda europea se ofrece este lunes 29 de septiembre a un precio de $1505 para la compra y $1605 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 29 de septiembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 29 de septiembre

El euro opera hoy, 29 de septiembre, a $1505 para la compra y $1605 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1600 para la compra y $1700 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 43,96 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del lunes 29 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1315,97 para la compra y $1364,73 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1420 para la compra y $1440 para la venta, que lo posiciona 7,91 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
    1

    Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo

  2. Revocan la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros, entre ellos su número dos a nivel nacional
    2

    Casación revoca la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros y 21 imputados irán a juicio por el robo de vacunas

  3. Daniela Celis compartió el parte médico más esperanzador desde que Thiago Medina sufrió el accidente
    3

    Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina este domingo 28 de septiembre

  4. El amenazante "voto cruzado" que preocupa a los libertarios en la ciudad de Buenos Aires
    4

    Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital

Cargando banners ...