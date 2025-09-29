Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 29 de septiembre
La moneda europea se ofrece este lunes 29 de septiembre a un precio de $1505 para la compra y $1605 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 29 de septiembre, a $1505 para la compra y $1605 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1600 para la compra y $1700 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 43,96 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del lunes 29 de septiembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1315,97 para la compra y $1364,73 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1420 para la compra y $1440 para la venta, que lo posiciona 7,91 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
