Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 3 de noviembre
La moneda europea se ofrece este lunes 3 de noviembre a un precio de $1620 para la compra y $1720 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 3 de noviembre, a $1620 para la compra y $1720 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 54,96 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del lunes 3 de noviembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1422,11 para la compra y $1475,11 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1425 para la compra y $1445 para la venta, que lo posiciona 0,20 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
