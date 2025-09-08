Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 8 de septiembre

El euro opera hoy, 8 de septiembre, a $1550 para la compra y $1625 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1570 para la compra y $1645 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 48,26 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del lunes 8 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1344,41 para la compra y $1386,80 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1350 para la compra y $1370 para la venta, que lo posiciona 0,42 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.