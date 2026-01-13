Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 13 de enero
La moneda europea se ofrece este martes 13 de enero a un precio de $1655 para la compra y $1755 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 13 de enero, a $1655 para la compra y $1755 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.
Cotización del DÓLAR del martes 13 de enero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1440 para la compra y $1490 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1485 para la compra y $1505 para la venta, que lo posiciona 3,12 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
“Todo el mundo hacía la lista de casamiento en la tienda”: el histórico y elegante bazar de Recoleta que cerró para siempre
- 2
Quién era Yair Manno, el marplatense que se había mudado a Francia y que murió en la ola gigante de Mar Chiquita
- 3
Pinamar: un niño de ocho años está internado en estado crítico tras un choque en La Frontera
- 4
Escándalo en la AFA: un sponsor principal interrumpe pagos a los “intermediarios”, exige una auditoría y la renuncia de Tapia