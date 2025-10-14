Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 14 de octubre

El euro opera hoy, 14 de octubre, a $1510 para la compra y $1610 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1610 para la compra y $1710 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 44,43 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del martes 14 de octubre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1324,95 para la compra y $1378,58 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1385 para la compra y $1405 para la venta, que lo posiciona 4,53 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.