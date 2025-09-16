Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 16 de septiembre
La moneda europea se ofrece este martes 16 de septiembre a un precio de $1670 para la compra y $1770 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 16 de septiembre, a $1670 para la compra y $1770 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 4,05 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1605 para la compra y $1705 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 59,74 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del martes 16 de septiembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1426,69 para la compra y $1479,81 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1435 para la compra y $1455 para la venta, que lo posiciona 0,58 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
