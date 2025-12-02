LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 2 de diciembre

La moneda europea se ofrece este martes 2 de diciembre a un precio de $1630 para la compra y $1730 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 2 de diciembre, a $1630 para la compra y $1730 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 55,91 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del martes 2 de diciembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1423,76 para la compra y $1475,07 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1425 para la compra y $1445 para la venta, que lo posiciona 0,09 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

