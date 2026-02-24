LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 24 de febrero

La moneda europea se ofrece este martes 24 de febrero a un precio de $1565 para la compra y $1665 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 24 de febrero, a $1565 para la compra y $1665 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1620 para la compra y $1720 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del martes 24 de febrero

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1340 para la compra y $1390 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1400 para la compra y $1420 para la venta, que lo posiciona 4,48 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

