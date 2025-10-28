Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 28 de octubre
La moneda europea se ofrece este martes 28 de octubre a un precio de $1615 para la compra y $1715 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 28 de octubre, a $1615 para la compra y $1715 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1675 para la compra y $1775 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 54,48 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del martes 28 de octubre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1384,20 para la compra y $1451,78 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1445 para la compra y $1465 para la venta, que lo posiciona 4,39 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
