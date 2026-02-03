Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 3 de febrero
La moneda europea se ofrece este martes 3 de febrero a un precio de $1670 para la compra y $1770 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 3 de febrero, a $1670 para la compra y $1770 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.
Cotización del DÓLAR del martes 3 de febrero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1420 para la compra y $1470 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1406,50 para la compra y $1450 para la venta, que lo posiciona -0,95 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
