LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 30 de diciembre

La moneda europea se ofrece este martes 30 de diciembre a un precio de $1655 para la compra y $1755 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 30 de diciembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 30 de diciembre

El euro opera hoy, 30 de diciembre, a $1655 para la compra y $1755 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 58,30 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del martes 30 de diciembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1425 para la compra y $1475 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1520 para la compra y $1540 para la venta, que lo posiciona 6,67 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Peronistas, radicales y macristas se unen contra Kicillof por su veto al presupuesto de los diputados bonaerenses
    1

    El veto de Kicillof al presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense abroquela al peronismo y a la oposición

  2. El calendario completo de Anses de enero
    2

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de enero 2026

  3. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este lunes 29 de diciembre?
    3

    A cuánto cotizó el dólar este lunes 29 de diciembre

  4. Los expertos anticipan cuándo volverá a llover en un momento agrícola clave
    4

    “Descompensación”: los expertos anticipan cuándo volverá a llover en un momento agrícola clave

Cargando banners ...