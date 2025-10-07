Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 7 de octubre

El euro opera hoy, 7 de octubre, a $1620 para la compra y $1720 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 3,18 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1570 para la compra y $1670 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 54,96 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del martes 7 de octubre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1407,66 para la compra y $1460,20 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1430 para la compra y $1450 para la venta, que lo posiciona 1,59 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.