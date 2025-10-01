Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 1 de octubre
La moneda europea se ofrece este miércoles 1 de octubre a un precio de $1570 para la compra y $1670 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 1 de octubre, a $1570 para la compra y $1670 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 3,97 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1510 para la compra y $1610 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 50,17 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del miércoles 1 de octubre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1351,12 para la compra y $1406,79 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1425 para la compra y $1445 para la venta, que lo posiciona 5,47 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
