Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 10 de septiembre
La moneda europea se ofrece este miércoles 10 de septiembre a un precio de $1605 para la compra y $1705 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 10 de septiembre, a $1605 para la compra y $1705 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 3,88 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1545 para la compra y $1620 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 53,52 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del miércoles 10 de septiembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1381,04 para la compra y $1432,85 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1365 para la compra y $1385 para la venta, que lo posiciona -1,16 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
Otras noticias de Banco Nación
- 1
Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025
- 2
En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
- 3
Marcos Galperin cuestionó la retención de Ingresos Brutos a billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires
- 4
Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes