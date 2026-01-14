Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 14 de enero
La moneda europea se ofrece este miércoles 14 de enero a un precio de $1640 para la compra y $1740 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 14 de enero, a $1640 para la compra y $1740 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del miércoles 14 de enero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1435 para la compra y $1485 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1485 para la compra y $1505 para la venta, que lo posiciona 3,48 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Julio Iglesias fue acusado de agresiones sexuales por dos exempleadas de sus mansiones en el Caribe
- 2
Cuándo se cobran las Becas Progresar de enero 2026
- 3
Entradas para BTS en Argentina 2026: qué se sabe y cuánto salen
- 4
El video de Julio Iglesias y Susana Giménez que se viralizó tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante