Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 22 de octubre
La moneda europea se ofrece este miércoles 22 de octubre a un precio de $1675 para la compra y $1775 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 22 de octubre, a $1675 para la compra y $1775 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 8,06 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1550 para la compra y $1650 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 60,22 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del miércoles 22 de octubre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1467,77 para la compra y $1518,74 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1525 para la compra y $1545 para la venta, que lo posiciona 3,90 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
