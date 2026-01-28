Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 28 de enero
La moneda europea se ofrece este miércoles 28 de enero a un precio de $1670 para la compra y $1770 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 28 de enero, a $1670 para la compra y $1770 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 3,09 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1620 para la compra y $1720 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.
Cotización del DÓLAR del miércoles 28 de enero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1415 para la compra y $1465 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1470 para la compra y $1490 para la venta, que lo posiciona 3,89 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
