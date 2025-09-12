LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 12 de septiembre

La moneda europea se ofrece este viernes 12 de septiembre a un precio de $1625 para la compra y $1725 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 12 de septiembre, a $1625 para la compra y $1725 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 4,84 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1550 para la compra y $1625 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 55,43 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del viernes 12 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1393,45 para la compra y $1445,43 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1390 para la compra y $1410 para la venta, que lo posiciona -0,25 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

