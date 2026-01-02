LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 2 de enero

La moneda europea se ofrece este viernes 2 de enero a un precio de $1665 para la compra y $1765 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 2 de enero, a $1665 para la compra y $1765 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1665,00 para venta.

Cotización del DÓLAR del viernes 2 de enero

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1440 para la compra y $1490 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1510 para la compra y $1530 para la venta, que lo posiciona 4,86 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

