Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 24 de octubre
La moneda europea se ofrece este viernes 24 de octubre a un precio de $1660 para la compra y $1760 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 24 de octubre, a $1660 para la compra y $1760 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 1,84 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1630 para la compra y $1730 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 58,78 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del viernes 24 de octubre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1464,36 para la compra y $1518,07 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1505 para la compra y $1525 para la venta, que lo posiciona 2,78 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
