Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 26 de septiembre

La moneda europea se ofrece este viernes 26 de septiembre a un precio de $1505 para la compra y $1605 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 26 de septiembre, a $1505 para la compra y $1605 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1710 para la compra y $1810 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 43,96 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del viernes 26 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1305,05 para la compra y $1354,03 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1385 para la compra y $1405 para la venta, que lo posiciona 6,13 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

