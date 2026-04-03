Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 3 de abril
La moneda europea se ofrece este viernes 3 de abril a un precio de $1565 para la compra y $1665 para la venta, según lo informado por el Banco Central
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El euro opera hoy, 3 de abril, a $1565 para la compra y $1665 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 1,62 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1540 para la compra y $1640 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del viernes 3 de abril
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1365 para la compra y $1415 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1385 para la compra y $1405 para la venta, que lo posiciona 1,47 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
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