La moneda europea se ofrece este viernes 9 de enero a un precio de $1650 para la compra y $1750 para la venta, según lo informado por el Banco Central

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 9 de enero

El euro opera hoy, 9 de enero, a $1650 para la compra y $1750 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1680 para la compra y $1780 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del viernes 9 de enero

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1435 para la compra y $1485 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1485 para la compra y $1505 para la venta, que lo posiciona 3,48 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

