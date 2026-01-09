Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 9 de enero
La moneda europea se ofrece este viernes 9 de enero a un precio de $1650 para la compra y $1750 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 9 de enero, a $1650 para la compra y $1750 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1680 para la compra y $1780 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del viernes 9 de enero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1435 para la compra y $1485 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1485 para la compra y $1505 para la venta, que lo posiciona 3,48 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Deudas con las petroleras: los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela
- 2
Ricardo Darín: del “sube y baja emocional” y su futuro como abuelo a por qué Florencia Bas le sacó “tarjeta roja”
- 3
Griselda Siciliani sorprendió a todos al hablar de la infidelidad de Luciano Castro
- 4
Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento en su casa