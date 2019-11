Machinea. El exministro dio su receta para desdolarizar la economía

El ex funcionario se refirió a los dichos de Mercedes Marcó del Pont

El expresidente del Banco Central y exministro de Economía, José Luis Machinea, se refirió a la propuesta de la referente de Alberto Fernández, Mercedes Marcó del Pont, que habló de desdolarizar la economía, y dijo que, si bien es algo deseable, la única forma de lograrlo es que la inflación sea menos del 10% por 10 años.

"Desde que tengo memoria se ha tratado de desdolarizar, pero no entiendo muy bien qué es eso. Estamos todos de acuerdo en que sería ideal hacer más transacciones en pesos y que se piense en pesos y no en dólares, pero el tema es cómo se hace. No es por arte de magia", afirmó en el programa "Comunidad de Negocios", que se emite por LN+ . Y agregó que le preocupa que algunos crean que se puede hacer de forma coercitiva. "Eso sería un desastre. Ahí sí que no queda un peso más y no sirve para nada así que no entiendo. Sí, estoy de acuerdo en desdolarizar, pero la única manera de que siga la historia y que se pueda llegar a eso es que esta economía durante 10 años tenga una tasa de inflación inferior al 10% o el 5%", aseguró.

Machinea 10:05

Video

Por otro lado, dijo que lo primero que tiene que hacer el gobierno de Alberto Fernández es bajar la inflación, para lo que se requiere tener un programa fiscal y monetario consistente negociado con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores y, en último lugar, viene el acuerdo de precios y salarios.

En cuanto al cepo, dijo que no le gusta, pero que no había otro remedio dado el contexto de absoluta incertidumbre. "Una vez que tengamos más certidumbre que la que tenemos hoy en día con ese programa que ayude a la estabilización debiera desaparecer rápido, pero no hay que poner el carro delante de los caballos", apuntó.

Por último, el exfuncionario dijo que no hay muchos casos anteriores de presidentes electos en los que se desconociera el plan económico, salvo Carlos Menem, si bien "ahí había un plan para desestabilizar y después encarar un programa que era difícil desde el punto de vista político".