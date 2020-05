Es un día clave para la Argentina por el vencimiento del plazo para saber si los grandes fondos aceptan o no la oferta Fuente: AFP

En un día clave para la Argentina por el vencimiento del plazo para saber si los grandes fondos de inversión aceptan o no la oferta de canje de deuda hecha por la Argentina, el mercado reflejó en las primeras horas cierto optimismo. El riesgo país inició la jornada en baja y los primeros movimientos de las acciones de empresas argentinas en Wall Street mostraban una marcada tendencia hacia la suba.

El riesgo país, índice creado por el banco JP Morgan que compara los rendimientos de los bonos de largo plazo de cada país con respecto al de Estados Unidos, registraba esta mañana una baja de 0,2% y se ubicaba en 3318 puntos básicos.

Por otro lado, en los primeros registros de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) se observaba una tendencia hacia la suba, liderada por los papeles de IRSA Propiedades Comerciales (7%), Central Puerto (5,8%) y Banco Francés (5,7%).

En cuanto a la cotización del dólar, abrió hoy a $64,25 para la compra y a $69,25 para la venta en el Banco Nación, en los mismos valores del último cierre.

Ayer los dólares libres y legales habían subido pese a la profundización del cepo cambiario que entró en vigencia esta semana. Hoy, estos tipos de cambio a los que se accede a través de la compraventa de activos financieros, que retrocedieron hasta un 0,5% ayer, iniciaron la jornada de hoy estables. El MEP cotizaba $115,77 y el CCL , $117,81. La cotización del dólar informal (blue), por otra parte, se mantenía en $122.

A nivel global, las principales bolsas de Europa operaban con subas en la mayoría de sus indicadores, en una jornada en la que la plaza de Londres se encuentra cerrada por ser feriado en ese país. Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico también cerraron hoy con signo positivo, según datos de la agencia Bloomberg.

En la Argentina, el mercado está expectante a la renegociación de la deuda soberana. Hoy los acreedores responderán si aceptan o no la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán. En caso de que no haya acuerdo, la Argentina tendrá tiempo hasta el 22 de mayo para no caer en default. Esa es la fecha en la que se termina el período de gracia en el que está el país luego de no haber pagado los bonos Global el pasado 22 de abril.