Nuevas proyecciones: a cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2021

La inflación comenzó a mostrar signos de desaceleración, si bien desde niveles muy altos y sin la certeza de que la curva sea sustentable. De acuerdo con el último informe del Indec, en mayo la suba generalizada de los precios fue del 3,3% y se convirtió en la cifra más baja en lo que va del año (cabe destacar que 2021 promedia un incremento del 4% mensual). Sin embargo, todavía se encuentra en niveles altos y acumula un 21,5% en cinco meses, razón por la cual los economistas esperan que la cifra anual ronde cerca del 50%.

Así se desprende del relevamiento Latin Focus Consensus Forecast de junio, que promedia los pronósticos de más de 40 consultoras locales y extranjeras, en el cual los economistas volvieron a reacomodar los números de inflación hacia arriba. Los expertos esperan que la inflación sea del 48,4% para finales de este año, una suba de 1,1 puntos porcentuales con respecto a la encuesta previa.

“Es alentador que haya bajado del 4%; es el registro más bajo de lo que va del año. Ahora, pongámoslo en contexto: es un 3,3% utilizando todas las anclas que podés tener una economía. Fijando los precios de referencia, brecha cambiaria, tarifas, el nivel de actividad bajo, una tasa de desempleo alta, un ritmo de devaluación muy bajo y salarios desactualizados que corren por detrás de los precios. Sumado a eso, existe influencia fiscal y monetaria, controles de precio. Por todos los caminos, lo máximo que lograste es una inflación del 3,3%. Es bueno que se haya desacelerado, pero son niveles muy altos, compatibles con una inflación que estará por encima del 50%”, enumeró Guido Lorenzo, director ejecutivo de la consultora LCG.

Las previsiones más benévolas provinieron de MAPFRE Economics (44,5%) y Oxford Economics (44,7%). De lado opuesto, Econométrica S.A. augura una inflación del 59,5% para 2021 y UBS del 54,9%.

Sin embargo, se espera que en los próximos meses la inflación ronde entre un 2,7% y 3% mensual. “Venimos de niveles del 4%, ahora podríamos bajar a un 3%. No está mal, pero es altísimo. Con el dato de mayo estamos a 6% del Presupuesto que el Gobierno había proyectado para todo el año. Está completamente fuera de rango. La perspectiva es que la inflación debería ir cediendo porque el Gobierno tiene un montón de precios controlados, entre ellos uno crítico, que es el dólar”, señaló por su parte Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.

El Gobierno intenta controlar los precios para poder desacelerar la inflación Télam Agencia de noticias

¿Qué le puede jugar en contra al Gobierno? Los datos monetarios evidencian que se está gastando más plata en la calle. “Pero en el neto, me parece que es más instantáneo el control sobre el dólar y los precios, que la expansión monetaria. Este último punto se va a complicar más adelante, cerca de las elecciones o incluso después. Pero la perspectiva de que baje la inflación sigue siendo válida”, completó.

Un dólar por debajo de los $115

El peso argentino se seguirá depreciando en medio de “una economía frágil y una inflación de dos dígitos”. A pesar de los controles que establece el Banco Central, a fines de 2021 el dólar mayorista se venderá a $114,47 . De todas formas, las proyecciones se siguen ajustando a la baja. En mayo se preveía que la moneda cotizaría a $117 y en marzo a $123.

“El 11 de junio, el peso cotizaba a $95,14 por dólar, depreciándose un 1,3% respecto del mismo día de mayo. El Banco Central se apega a un tipo de cambio flotante administrado para el peso”, analizó el panel del Latin Focus. En comparación, a comienzo de año el ritmo de depreciación se encontraba en torno del 4%.

“Hay un compromiso de ir generando algún tipo de atraso cambiario y no tienen ningún problema en ir en esa dirección de política cambiaria. ¿Es bueno? ¿Es malo? No significa nada, no refleja el humor de la oferta y la demanda, sino cuánto más puede restringir el Banco Central. Hoy no hay un Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), es un mercado regulado por el Banco Central”, apuntó Lorenzo.

Por su parte, Tiscornia recordó que en la Argentina “cuando el dólar se mueve demasiado es sensación de caos total”. Por esa razón, en el contexto de un año electoral, el Gobierno continuará con la política de mantener calmo el dólar “todo lo que puedan” de cara a las elecciones legislativas.

“Por ahora les viene saliendo bastante fácil porque está la cosecha de soja. La pregunta del millón es qué va a pasar cuando acabe julio. Si ves los últimos datos de Reservas, en junio están aumentando pero menos que en mayo. La estrategia es juntar Reservas, hoy hay más o menos 7.000 millones de dólares libres, que lo están usando como colchón para tener poder de fuego a medida que nos acerquemos a las elecciones y en caso de que haya cualquier contingencia sobre el dólar”, consideró el director de C&T.

Pandemia y más cierres: ¿cuánto crecerá la economía este año?

Durante el último mes la segunda ola de coronavirus se volvió una realidad y el Gobierno tuvo que apelar nuevamente a restringir ciertas actividades económicas para contener la masividad de los contagios. A pesar de que en los fines de semana se regresó a un símil fase 1, desde comienzos de este año los economistas ya esperaban que eso sucediera. En ese contexto, las estimaciones sobre el Producto Bruto Interno (PBI) se mantuvieron estables en comparación con la encuesta pasada: la economía rebotará un 6,1%.

“La economía debería recuperar algunas de las pérdidas del año pasado en 2021, en medio del levantamiento gradual de las restricciones en el país y en el extranjero. No obstante, la recuperación se verá limitada por una inflación galopante, controles de capital y una elevada incertidumbre política. Además de eso, las engorrosas renegociaciones de la deuda con el FMI y los riesgos relacionados con la pandemia nublan las perspectivas”, sentenció el informe.

El dato engaña. Los números de alza son consecuencia del “arrastre estadístico”, es decir, una comparación frente el año anterior. “El Gobierno va a salir a decir que lograron cortar con cuatro de recesión, ¡y van a tener razón! Pero este año es malísimo, el crecimiento es alto por un tema estadístico, nada más”, explicó Tiscornia.

En definitiva, después de una caída abrupta como la del año pasado, solo queda crecer. “Es una cuenta sencilla. Caíste 10 un año, esperas recuperar seis en este. Recuperás poco más de la mitad de lo que caíste el año pasado. Si tomás la economía en su conjunto, no solo con Covid, sino desde fines de 2017, tenés que sumarle 10 puntos más de caída. Si agregas 2018 y 2019 al cálculo, te faltan recuperarte 10 puntos. Eso te deja en un nivel bastante incómodo. Si se sigue estirando la película, lo que preocupa no es la caída de 2018, 2019 o 2020, sino el estancamiento de la economía desde 2011 hasta 2021, una década”, cerró Lorenzo.