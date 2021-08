Operaciones frenadas, dudas y silencio oficial: desconcierto en el mercado del dólar tras las últimas medidas

El desconcierto reina en las sociedades de bolsa. Las nuevas restricciones que estableció el Banco Central sobre los dólares financieros el jueves pasado por la noche les afectó una parte importante del negocio y las obligó a reajustar sus sistemas para adecuarse a la norma. Los clientes preguntan sobre qué hacer, pero faltan las respuestas esclarecedoras. Al momento no han sido reglamentadas y hay grises sobre cómo llevar a cabo ciertos tipos de operaciones.

El viernes los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) decidieron no operar, a la espera de tener alguna respuesta de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante el fin de semana largo. El martes, sin novedades al respecto, algunas decidieron retomar sus operaciones habituales, aunque la gran mayoría continuó paralizada.

“ Nosotros estamos operando, pero el 20% del volumen habitual. Ya preveíamos que la operatoria iba a reducirse hasta las adecuaciones correspondientes. Pero, además, el mercado opera en el limbo porque la CNV es quien regula a las Alycs y es quien debería expedirse”, apuntó el director de una sociedad de bolsa.

Cuando el Banco Central limitó las operaciones sobre el contado con liquidación (CCL) durante el fin de semana largo de la Copa América, la comunicación fue coordinada con la CNV. Sin embargo, en esta ocasión, el silencio de la entidad sorprende y genera incertidumbre en partes iguales. De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, el mercado tampoco se tiene que esperar “nada adicional”.

“Sin precisiones sobre cómo aplicar la norm a hay activos que directamente no se pueden operar. También hay una incertidumbre muy grande sobre qué hacer con determinados tipos de fondos”, admitió el estratega jefe de otra ALyC.

Según lo que otra sociedad de bolsa le confió a este medio, puertas adentro consideran que las medidas que se tomaron “atacan fuerte la demanda” del contado con liquidación, ya que muchos clientes quedaron “fuera del mercado” por no tener una cuenta bancaria en el exterior.

El jueves por la noche el Banco Central anunció las restricciones sobre los dólares financieros, excusándose en la prevención del lavado de activos y evasión fiscal Martín Acosta - Reuters

“Al quedarse fuera del CCL, creo que la demanda irá al MEP o al blue y, por ende, van a seguir subiendo. Esperamos ver qué ocurre a medida que se esclarezca la operatoria”, agregó. Desde que el BCRA endureció el cepo, el tipo de cambio paralelo ya sumó $4,50 a su cotización.

En detalle, la normativa que sacó el Banco Central obliga que las operatorias que se realizan en el mercado de valores con dólares financieros -tanto MEP como CCL- pasen por la cuenta bancaria en dólares del cliente y no de terceros (como las sociedades de bolsa).

“En la plataforma ya no podés comprar dólar MEP como antes, que comprabas el bono, lo vendías y la plata te quedaba en la cuenta comitente . Para eso, ahora se le tiene que pedir al asesor financiero. Desde el viernes, tanto para comprar MEP como Cable, tenés que tener una cuenta bancaria en dólares. Con el MEP puede ser una cuenta local, pero la de CCL es necesario que la tengas en el exterior, si no no se puede. Por eso estamos readaptando los sistemas”, explicó una tercera ALyC.

La mayor incógnita que se abre es qué sucede con los clientes que tenían saldos Cable sin poder operar. Si no tienen una cuenta bancaria en el exterior, el dinero no se puede liquidar. “La CNV ni siquiera nos dice qué hacer con los saldos en Cable, una vergüenza. Ni siquiera te dejan vender los dólares Cable por pesos. Por ahora no se les opera a los que tienen CCL hasta que haya una resolución ”, aseveró el trader de una sociedad de bolsa local.

“Esto es un desastre, lo que te imagines. Clientes parkeados, otros con saldos cable sin poder operar, pero incluso ¡la normativa hasta impide comprar C y vender D para ingresar dólares! En realidad hay una gran duda sobre esto último. Otro tema increíble es la imposibilidad de operar con lo producido de las compras MEP o de rentas en dólares. Realmente no tiene ningún sentido y la CNV está completamente en silencio”, coincidió otro entrevistado.

Por el momento, las ALyCs siguen a la espera de que las reglamenten. Entre muchas dudas sin resolver, el miedo latente que tienen es empezar a operar y cometer alguna infracción que les paralice el negocio. “Qué pasa con los saldos cable es la misma pregunta que nos hacemos todos internamente. Esperamos a ver si sale algún comunicado esclarecedor o no”, concluyó.