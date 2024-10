Por el blanqueo, aumentó el costo para traer dólares del exterior mediante cuevas

Escuchar

El blanqueo de capitales aumentó el movimiento de las cuevas y, con ello, los costos de comisión. En las últimas semanas, se encareció el servicio para traer de manera informal dinero de una cuenta bancaria proveniente del exterior hacia la Argentina, una maniobra que algunos contribuyentes eligen para regularizar el efectivo ante el banco sin tener que declarar la cuenta constituida en Europa o Estados Unidos.

Actualmente, quienes buscan traer dólares o euros desde fuera del país a través de una cueva reciben cotizaciones que van desde el 4% al 5% por operación. En algunos casos, las más baratas, ofrecen una comisión del 3%. Estas cifras están muy por encima del 1,5% o 2,5% que se manejaban a comienzos de este año, antes de que el Régimen de Regularización de Activos fuese aprobado por el Congreso.

Un ejemplo concreto. Para una persona que quiere traer US$100.000 desde una cuenta bancaria en los Estados Unidos, el costo de 5% por recibir localmente el efectivo se traduciría a unos US$5000, más caro que viajar al exterior y traer los billetes verdes en el avión (hoy un pasaje ida y vuelta a Miami ronda los US$1000). En definitiva, en mano recibirá US$95.000.

El costo de comisión para traer dólares del exterior varía entre 4,5% y 5% en las cuevas Santiago Oróz

Sin embargo, traer los dólares del exterior mediante una cueva se convirtió en la alternativa que encontraron quienes quieren declarar parte del dinero que tienen fuera de la Argentina, pero que prefieren seguir ocultándole a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la cuenta bancaria que tienen en otro país. Justamente, para incentivar el blanqueo, esta semana el Gobierno confirmó que recibió por primera vez data del intercambio de información automática con Estados Unidos que se firmó en 2022.

“Si bien los trascendidos del organismo federal dan cuenta de haber recibido información sobre más de 150.000 cuentas de argentinos en Estados Unidos, muchos contribuyentes estarán a la expectativa de qué información ha sido efectivamente recibida por AFIP para decidir por su ingreso (o no) al blanqueo de capitales, ya que, si dicha cuenta no se encuentra regularizada ante la AFIP, el blanqueo de la misma no necesariamente es una decisión que debe resolverse este mes”, explicó Alejandra Sarni, socia de Impuestos y Legales de BDO en la Argentina.

Sucede que la información que entrega el fisco estadounidense es más bien limitada. Únicamente reporta a los titulares de la cuenta bancaria, no así a los beneficiarios finales. Por ejemplo, las cuentas sin declarar que se constituyeron bajo sociedades jurídicas en las Islas Vírgenes Británicas, las cuales seguirán en el anonimato. Tampoco informa si la cuenta está a nombre de una sociedad (LLC) o estructura (Trust).

Además, Estados Unidos solo le avisa a la Argentina la renta que tenga esa cuenta financiera, pero no reporta datos sobre movimientos ni saldos. Y como complemento, para reportarlo, la renta tendrá que darse en el territorio americano por más de US$10 por haber invertido en bonos del Tesoro o acciones; no así si el portafolio está posicionado en activos de Europa o Asia.

Transferencias cripto

En los últimos años, las cuevas también optaron por meterse en el mundo de las criptomonedas y hoy muchas concretan las transferencias provenientes del exterior mediante este sistema. Para ello, el cliente tiene que tener el dinero en alguna moneda estable, que tenga paridad uno a uno con el dólar (como USDT o USDC), y puede elegir recibir el efectivo tanto en pesos como en billetes estadounidenses.

Si se trae el efectivo del exterior a la Argentina mediante criptomonedas estables, los costos de comisión varían entre 3,5% y 4% RomanR - Shutterstock

En este caso, el costo por hacer la transferencia es más bajo, de entre 3,5% y 4% del total de la operación, y desde las casas de caso informal destacan que la plata llega de manera inmediata. “Más rápido que si se hace a través de un banco”, agregan. No obstante, meses atrás estos valores se encontraba en torno al 1,5%: el blanqueo de capitales más que duplicó los costos por transacción.

La semana pasada, el Gobierno extendió la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos hasta el 31 de octubre próximo, la única ocasión en la cual los argentinos podrán declarar dinero en efectivo. Hasta US$100.000 no habrá multas y, por encima del excedente, se aplicará una alícuota del 5%, a menos que el contribuyente destine el dinero a algunas de las alternativas de inversión que habilitó el Ministerio de Economía, como la compra de acciones, bonos, obligaciones negociables o ciertas inversiones inmobiliarias.