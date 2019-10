El BCRA sólo interviene en futuros hasta fin de noviembre. "De ahí en más es tierra de nadie", denuncian los operadores, lo que hace crecer la desconfianza Crédito: Rodrigo Néspolo

Javier Blanco 22 de octubre de 2019

El temor a que el resultado de las elecciones presidenciales dispare el próximo lunes una nueva devaluación del peso está haciendo volar los contratos de futuros del dólar que se negocian en el mercado local.

Se trata de una nueva muestra de la desesperación que volvió a ganar a ahorristas, inversores y empresas en los últimos días por escapar del peso o, ante la imposibilidad de hacerlo, de cubrirse por la exposición al riesgo argentino.

La posición a vencer a fin de año, que ya se había disparado hasta los $74,50 ayer, se opera hoy en el Rofex rosarino a $77,70, es decir, con un nuevo avance del 3%. A su vez los cierres el primer trimestre del próximo año, es decir, cuando haya nueva administración de $81 a $83,40 para enero, de $84 a $87,15 para febrero y $87 a $91 para marzo.

En julio, dice el mercado, la divisa estará por encima de los $95, valor que refleja alzas promedios del 3% al 4% por segunda rueda consecutiva. "Los precios vuelan", coinciden en describir los operadores.

En tanto, mucho más controlados, los futuros para fin de mes y para fin de noviembre avanzan mucho más módicamente: se negocia a $60,60 el que caduca la semana que viene y a $65,95 el contrato a vencer a fin del mes que viene, con alzas en la jornada de apenas 0,5 a 1,3%.

"¿Es una demostración de confianza en el corto plazo?", consultó LA NACION a operadores que coincidieron en descartar de plano esa hipótesis. "Son precios regulados por ventas del Banco Central, entidad que ya no opera en el resto de los plazos donde el mercado es tierra de nadie", explicò uno de ellos.

Precisamente la pasividad que el ente monetario muestra en los vencimientos que superan el actual mandato de Gobierno es lo que impulsa una mayor desconfianza.

"El despegue de los valores de los contratos del Rofex refleja la delicada situación de las reservas y el creciente ruido entre las principales fuerzas políticas que podría complicar una eventual transición de gobierno dejando al nuevo mandatario con una posición muy debilitada como para contener al dólar como lo viene haciendo el Banco Central en las últimas semanas", advirtiò hoy la consultora Delphos Investment en un informe.

Vale tenerlo en cuenta ya que se trata de palabra autorizada. Después de todo fue una de las pocas consultoras que advirtió en su momento que el mercado había llegado a las PASO con una lectura errada sobre sus posibles resultados. En la jornada de negocios posterior a la elección el tipo de cambio se devaluó 27% pese a que el BCRA elevó la tasa de interés del 63% al 74% anual, las valuaciones de los bonos argentinos cayeron más del 20% y las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street se desplomaron hasta 59%, en un desplome que destruyó en un día más de la mitad de su valor bursátil.

La pulsión dolarizadora ya colocó el precio del billete al público por encima de los $61, su mayor valor desde fines de agosto, pese a que el Central viene intensificando la venta de reservas para contenerlo. De hecho ayer se oficializó que, como LA NACION venía señalando, entre el martes y miércoles pasado la entidad sacrificó US$340 millones sólo para evitar una mayor escalada del dólar oficial.

Claro que como su alcance no llega a los precios no regulados del dólar, las cotizaciones del billete que surgen de arbitraje mediante la compra/venta de activos con cotización de mercado, no dejan de trepar: hoy se opera a ya $77,20 el contado con liquidación, que sirva para enviar divisas al exterior, y a $73,90 el dolar Bolsa o MEP, que permite el pase de pesos a dólar local.