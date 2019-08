"Si el dólar está a este precio es porque el Banco central quiere", dijo Héctor Daer, Secretario General de la GCT Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez / LA NACION

El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, habló tras las PASO, criticó el manejo del presidente Macri ante la volatilidad del mercado y dijo: "Si el gobierno no tiene capacidad para solucionar esto, que pida ayuda a los que sabemos".

El sindicalista se refirió al fuerte aumento del dólar, y atribuyó la culpa al oficialismo: "Si el dólar está a este precio es porque el Banco central lo está ofreciendo". Además advirtió que "este lunes de crisis lo generaron ellos con lo que hicieron el viernes mintiéndole a los mercados", en diálogo con radio El Destape. El dirigente peronista sugirió que el Gobierno debería "tomar restricciones y no rifar las divisas".

Así mismo, Daer destacó el triunfo de Alberto Fernández y lo desvinculó de la reacción de los mercados: "Alberto no tiene que involucrarse en esta crisis ahora, no es el presidente y no debe desgastarse", dijo, y sugirió que dentro del peronismo hay "economistas importantísimos que pueden, sin ser parte, aconsejar a este Gobierno en cómo moverse".

Esta mañana, tras el triunfo, Fernández dijo que el aporte de los gobernadores del PJ fue "trascendental" y ponderó el apoyo de los gremialistas entre los cuales incluyó a Daer, Yasky y Moyano. Así mismo, Daer festejó la victoria y afirmó su apoyo: "Para el movimiento obrero es una responsabilidad acompañar a Alberto".

Héctor Daer, Secretario general de la CGT junto a Alberto Fernández tras la reunión del 16 de julio en la que confirmaron el apoyo del sector sindical Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez / LA NACION

"El pueblo cambió para retomar un proyecto de país, nos quisieron engañar con el empate técnico y no era así. Fue una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno el seguir ocultado lo que estaba pasando", agregó el sindicalista en referencia a la difusión de las encuestas que mostraban un empate técnico entre los candidatos, y concluyó: "Creo que se tomó un camino para reconstruir la Argentina".